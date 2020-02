O ile wzrosną emerytury i renty od 1 marca 2020?

Jak co roku świadczenia objęte zostaną waloryzacją. Dokonywana jest z urzędu i nie ma potrzeby składnia żadnych wniosków. Drugi rok z kolei podwyżka będzie kwotowo – procentowa. Wzrosną także najniższe emerytury i renty.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi 103,56%. Nie każdy jednak powinien spodziewać się podwyżki poprzez pomnożenie przez współczynnik kwoty swojego świadczenia.

Dla kogo podwyższa kwotowa, a dla kogo procentowa

- Waloryzacja kwotowo-procentowa, która zostanie przeprowadzona w tym roku ma zagwarantować większości emerytów i rencistów minimalny wzrost świadczenia. Jeżeli więc w wyniku pomnożenia emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub renty rodzinnej przez wskaźnik waloryzacji otrzymamy kwotę podwyżki niższą niż 70 zł brutto, to waloryzacja wyniesie wtedy właśnie 70 zł - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Podobnie jest z rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy i emeryturą częściową, ale gwarantowana kwota wynosi wtedy nie 70 zł a odpowiednio 52,50 zł i 35 zł.

- Z gwarantowanej kwoty waloryzacji skorzystać mogą tylko te osoby, które mają prawo do minimalnej emerytury, co oznacza, że muszą mieć staż ubezpieczeniowy równy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Jeżeli osoba nie dysponuje takim stażem, nie może liczyć na gwarantowaną kwotę waloryzacji. W jej przypadku zostanie zastosowana waloryzacja procentowa - dodaje rzeczniczka.

Są jednak wyjątki. W sytuacji emerytów, do których nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia lub którzy nie mają stażu wymaganego do podwyższenia do kwoty świadczenia najniższego, a świadczenie z wyliczenia wynosi na dzień 29 lutego 2020 r. 1 100 zł lub więcej to waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika 103,56% przy czym podwyżka nie może być niższa niż 70 zł.

Ile wyniesie minimalne wysokość świadczeń od 1 marca?

Minimalna wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS w marcu również ulegnie zmianie. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinne wzrosną do 1 200 zł brutto, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 900 zł brutto. Podobnie jak w przypadku waloryzacji niezbędne jest przy emeryturze udowodnienie minimalnego stażu pracy. Kwota świadczenia przedemerytalnego podniesiona zostanie do 1 210,99 zł miesięcznie.

Co jeszcze zostanie objęte waloryzacją?

Waloryzacja wypłacanych świadczeń to tylko część całego procesu. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 229,91 zł.

Bez wniosku, z urzędu

Świadczenia waloryzowane są z urzędu, co oznacza, że klienci nie muszą w tym celu składać żadnych wniosków. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS-u decyzję z nową wysokością świadczenia po waloryzacji. Decyzje będą wysyłane pocztą. Zwaloryzowana kwota świadczenia zostanie wypłacona w marcu, w terminie płatności.

Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego