Kogo można zgłosić do swojego ubezpieczenia? Katalog jest dość szeroki

Ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy też, że nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

Dziecko, wnuczek

Jako członka rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego zarówno swoje dziecko, jak i dziecko współmałżonka, dziecko przysposobione i dziecko obce, dla którego jest się opiekunem prawnym.

- Katalog osób, które mogą korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach naszego własnego ubezpieczenia jest dosyć szeroki, bo poza współmałżonkiem i dziećmi mogą to być także wnuki oraz mieszkający z nami rodzice i dziadkowie – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Według rzeczniczki do własnego ubezpieczenia można także zgłosić dziecko obce, jeżeli jest się dla niego rodziną zastępczą a także to, które mieszka z nami, gdy prowadzimy rodzinny dom dziecka

- Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym dopóki nie skończy 18 lat. Jeśli uczy się dalej w szkole, na uczelni lub jest na studiach doktoranckich, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy rodzicu dopóki nie skończy 26 lat – wyjaśnia Kowalska-Matis. - Jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy rodzicu bez ograniczenia wieku - dodaje.

Wnuczek może być także zgłoszony do ubezpieczenia przez któregoś z dziadków, jeśli żadne z jego rodziców nie jest objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jedno zgłoszenie

Rzeczniczka wyjaśnia, że aby członek rodziny mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, wystarczy jedno zgłoszenie (np. dziecko zgłasza tylko jedno z rodziców).

- Robi się to bardzo prosto. Jeżeli ktoś ma swojego pracodawcę to właśnie on zgłasza członka naszej rodziny do ubezpieczenia wtedy go o to poprosimy. Gdy ktoś prowadzi własną działalność wtedy sam zgłasza członka rodziny do swojego ubezpieczenia – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Co zrobić, gdy członek rodziny uzyska prawo do własnego ubezpieczenia np. w momencie, gdy podejmie pracę?

Wtedy trzeba go ze swojego ubezpieczenia wyrejestrować. Musimy np. poinformować pracodawcę, że nasze dziecko nie ma już prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny w momencie, gdy rozpoczęło pracę albo, gdy ukończyło studia czy naukę w szkole.

- Należy to zgłosić swojemu pracodawcy lub zrobić samemu, gdy prowadzimy swoją firmę – opowiada Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka dodaje, że wyrejestrować członka rodziny z tego ubezpieczenia należy w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności, które powodują konieczność ich wyrejestrowania.

A co wtedy, gdy członek Twojej rodziny stracił tytuł do własnego ubezpieczenia zdrowotnego?

- Wtedy należy go ponownie zgłosić do swojego ubezpieczenia – wyjaśnia.

Bardzo często zdarza się, że uczące się dziecko, które do tej pory było ubezpieczone „przy rodzicu” – podejmuje pracę a tym samym uzyskuje własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieje się tak wtedy, gdy podpisze umowę o pracę lub zacznie prowadzić działalność gospodarczą. W takiej sytuacji będzie ubezpieczone, jako pracownik albo osoba prowadząca działalność gospodarczą (rodzina albo uczelnia nie będą mogły go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego). Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi go pracodawca, a jeśli rozpocznie prowadzenie działalności musi to zrobić sam w ZUS. Jeżeli natomiast przestanie pracować a tym samym straci „własne” ubezpieczenie – wtedy ponownie, (jeśli dziecko się nadal uczy i nie ukończyło 26 lat) może zostać ubezpieczone przez rodzica.