Zasady ustalania opłat za odholowanie pojazdów z dróg

PRZYKŁAD Rada Powiatu Ostrowieckiego w uchwale z 5 października 2016 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu postanowiła, że "W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, do pokrycia kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu". Wojewoda świętokrzyski stwierdził nieważność takiego zapisu uchwały. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wskazał, że zostało ono wydane z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. "Norma art. 130a ust. 6 p.r.d.precyzyjnie wyznacza kompetencję rady powiatu, upoważniając ją jedynie do określenia w drodze uchwały wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie oraz kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Poza przekroczeniem upoważnienia ustawowego taki zapis stanowi także niedopuszczalną modyfikację norm ustawowych. Zgodnie bowiem z art. 130a ust. 2a p.r.d. do pokrycia kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu, a przy odpowiednim stosowaniu ust. 10i, solidarnie z właścicielem również władający pojazdem, dysponujący nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się w jego władaniu i to tylko wtedy, gdy wydanie dyspozycji spowodowało powstanie kosztów - wskazał wojewoda świętokrzyski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 8 listopada 2016 r. (zn. PNK.I.4130.92.2016).