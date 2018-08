Jak mam opłacać faktury, skoro bank ma potrącać VAT z konta VAT, a tam środków na to nie ma? Jeśli bank potrąci podatek z konta VAT do wysokości salda, a pozostałą część z konta głównego, to wtedy w jaki sposób mam odprowadzić kwotę VAT do urzędu marszałkowskiego? Czy to konto dla nas będzie kontem pro forma, tzn. bank cały VAT przeleje kontrahentom, a ja odprowadzę kwotę VAT zgodną z deklaracją VAT-7 z konta głównego na konto VAT urzędu?

Odpowiedź: To jednostka samorządu terytorialnego zdecyduje, czy kwota VAT zostałaby opłacona z rachunku VAT. Warto tu przypomnieć zasadę dobrowolności w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (dobrowolność, o której decyduje nabywca towarów czy usług).

Podzielona płatność w jednostce budżetowej

