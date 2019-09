Bezpodstawne zaniżenie kwoty bazowej do wyliczania odpisu na ZFŚS

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego wydał zarządzenie wewnętrzne w sprawie podstawy naliczania odpisu na ZFŚS w latach 2018-2019. Zarządził on, że kwota bazowa do tych wyliczeń będzie w tych latach wynosiła 2917,14 zł. Czasowe obniżenie kwoty było motywowane planem naprawczym dla zakładu. Celem tego planu było obniżenie zadłużenia zakładu.

PRAWIDŁOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Samorządowy zakład budżetowy musi obowiązkowo tworzyć ZFŚS na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS (art. 4 ust. 2 oraz art. 1 ust. 1 tej ustawy). Przepisy ogólnie obowiązujące nie przewidują możliwości zmiany kwot bazowych do naliczania odpisów na ZFŚS w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych. Ich kierownicy nie mogą ustalać ich dowolnie. Takich kompetencji nie mają także organy JST.

Jeśli w danym roku kwota bazowa do naliczania odpisu na ZFŚS ma być niższa niż określona w art. 5 ustawy o ZFŚS, to jest ona ustalana w drodze zmiany ustawy o ZFŚS przez Sejm. Na przestrzeni ostatnich lat (2012-2019) było to robione rokrocznie, w ramach szczególnych rozwiązań związanych z wykonywaniem budżetu państwa (art. 5a-5h ustawy o ZFŚS).

Zarządzenie dyrektora zakładu zostało wydane bez podstawy prawnej. Jest ono nieważne.

Należy niezwłocznie wyliczyć prawidłowe kwoty odpisu na 2018 i 2019 r. Trzeba przy tym zastosować kwoty bazowe wynoszące:

3161,77 zł w 2018 r. (art. 5g ustawy o ZFŚS),

3278,14 zł w 2019 r. (art. 5h ustawy o ZFŚS).

Następnie należy przelać na rachunek bankowy ZFŚS kwoty zaniżonego odpisu na ZFŚS za:

2018 r. - niezwłocznie,

2019 r. - najpóźniej do 30 września 2019 r.

Jeśli pracodawca tego nie zrobi, załoga zakładu ma prawo zgłosić tę sprawę do PIP. Niewykonywanie ustawy o ZFŚS jest zagrożone karą grzywny (art. 12a ustawy o ZFŚS).

30 września upływa termin przekazania na rachunek bankowy ZFŚS pozostałej kwoty z równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń (co najmniej 75% przelano do 31 maja).

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli RIO

