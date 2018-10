Zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym 2019 r.

Ustawa wprowadza zmiany mające na celu rozszerzenie kręgu osób, których wynagrodzenie ma być określane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Najistotniejszą z wprowadzonych zmian jest rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., o pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne. W rozumieniu ustawy ww. pracownikami są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inne niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, które wykonują pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudnione na stanowiskach działalności podstawowej określonych w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowiskach analogicznych.

W załączniku do ustawy przypisano grupie pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, współczynnik pracy w wysokości 0,58.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie terminu, do dnia 15 czerwca każdego roku, na wydanie przez kierownika podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący (w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych) zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia.

W art. 2 noweli wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Przywracają one stosowanie art. 12-12h ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do akredytacji podmiotów ubiegających się o przeprowadzanie kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych do końca roku 2020, kiedy to organizację kursów przejmie Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Ponadto, skrócono termin wejścia w życie przepisów dotyczących planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w ten sposób, aby plan taki mógł zostać sporządzony po raz pierwszy na rok 2019.

W art. 3 ustawy wprowadzono przepisy dostosowujące, określające termin zawarcia pierwszego porozumienia (lub zarządzenia, jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte) w sprawie sposobu podwyższania na dzień 1 lipca 2018 r. wynagrodzeń zasadniczych w podmiocie leczniczym w zakresie zmian wynikających z ustawy dotyczących pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, oraz pielęgniarek i położnych w zakresie zmiany ich współczynników pracy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: http://www.prezydent.pl