Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli podpisane 2019 r.

Już od 1 września br., po raz kolejny w tym roku, wzrośnie wynagrodzenie nauczycieli. Doceniając szczególną rolę i odpowiedzialność nauczycieli, podejmujemy szereg działań dotyczących wzmocnienia prestiżu tego zawodu. W wyniku przyspieszenia planu podwyżek, wynagrodzenie zasadnicze w okresie od 31 marca 2018 r. do 1 września 2019 r. wzrośnie o 16,1 proc.

Dzisiaj, 8 lutego br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument został opublikowany i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Opublikowane rozporządzenia znajduje się pod linkiem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/249

W dniu następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, samorządy będą mogły rozpocząć wypłacanie nauczycielom podwyższonego wynagrodzenia z wyrównaniem od stycznia br.

Od 1 stycznia 2019 r. ustawa budżetowa przewiduje wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o kolejne 5 proc. Oznacza to, że wynagrodzenie średnie dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego także wzrośnie o 5 proc.

Zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa w drodze rozporządzenia corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Od 1 stycznia br. wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli o najwyższym stopniu kwalifikacji będą kształtowały się w następujący sposób:

dla nauczyciela stażysty – 2 538 zł,

dla nauczyciela kontraktowego – 2 611 zł,

dla nauczyciela mianowanego – 2 965 zł,

dla nauczyciela dyplomowanego – 3483 zł.

Należy zaznaczyć, że obecnie ok. 96 proc. nauczycieli to osoby o najwyższym stopniu kwalifikacji (poziom wykształcenia – magister z przygotowaniem pedagogicznym).

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia br. Minister Edukacji Narodowej podczas rozmów z reprezentatywnymi związkami zawodowymi nastąpił przełom w postaci propozycji przyśpieszenia wzrostu wynagrodzenia nauczycieli.

Od 1 września 2019 r. zrealizowana zostanie całość podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. W ciągu 17 miesięcy nauczyciele otrzymają wyższe wynagrodzenie zasadnicze od 371 zł do 508 zł w zależności od stopnia awansu zawodowego. Licząc waloryzację wynagrodzeń, będą to kwoty od 400 zł do 548 zł.

W związku z postulatami związków zawodowych szczegółowo analizowane są kwestie dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, m.in. pod względem skutków finansowych, w tym w szczególności dodatków funkcyjnych oraz dodatku za warunki pracy. Warto wspomnieć również o konieczności jednoznacznego uregulowania dodatku za wychowawstwo dla wszystkich nauczycieli przedszkoli. Do tej pory ta, ważna dla tej grupy nauczycieli kwestia, nie była precyzyjnie uregulowana. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest ujednolicenie minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo, którego wysokość jest różnie określana przez poszczególne samorządy w skali Polski, np. w Łodzi minimum tego dodatku to 38 zł, a maksimum 800 zł. W gminie Osiek w woj. pomorskim nauczyciele otrzymują tylko 27 zł.

Płatne zajęcia dodatkowe. Zwiększymy od 1 września 2019 r. w ramowych planach nauczania liczbę godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w celu wzmocnienia finansowania zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów Liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły zostanie zwiększona: w szkole podstawowej na pierwszym etapie kształcenia (klasy I-III) o 1 godzinę, w szkole podstawowej na drugim etapie kształcenia (klasy IV-VIII) i o 1 godzinę w liceum ogólnokształcącym.

Przywrócenie obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Wprowadzenie nowych świadczeń dla nauczyciela stażysty „na start”. Nauczyciel stażysta otrzyma dwukrotnie, w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego jednorazowe świadczenie w wysokości tysiąca zł. Świadczenie będzie wypłacane w pierwszym oraz drugim roku stażu. Świadczenie nie będzie uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli.

Rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę na nauczycieli kontraktowych oraz mianowanych. Proponujemy, aby dodatek za wyróżniającą pracę wynosił: dla nauczyciela kontraktowego – 200 zł, dla nauczyciela mianowanego – 400 zł. Dodatek nie będzie uwzględniany przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Nauczyciel dyplomowany otrzyma taki dodatek w wysokości 500 zł.

Na sfinansowanie nowych rozwiązań dla nauczycieli w zakresie wynagrodzeń, oprócz 2,8 mld zł ujętych w podpisanej ustawie budżetowej, są zagwarantowane dodatkowe środki w budżecie państwa w wysokości ok. 1 mld zł.

Ponadto rozpoczynamy prace nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli, chcemy go uprościć. Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadzi szczegółowe analizy dotychczasowego systemu wynagradzania nauczycieli i opracuje projekt kierunków jego zmiany, mając na uwadze konieczność jego uproszczenia. W analizie dotychczasowego systemu wynagradzania uwzględnione zostaną w szczególności kwestie średniego wynagrodzenia nauczycieli, rozliczania średnich wynagrodzeń oraz wysokości i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia. Wyniki analizy przedstawione zostaną do końca czerwca br.

Dodatkowo w związku z nową formułą egzaminu ósmoklasisty zadbaliśmy o wyższe wynagrodzenie dla egzaminatorów (OKE) sprawdzających arkusze. Dla nauczycieli języka polskiego będzie to prawie 20 zł za arkusz, matematyki i języka obcego ok. 12 zł

za arkusz.

