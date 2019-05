Wierzyciel wystawił jednostce budżetowej wezwanie do zapłaty w celu uregulowania niezapłaconych faktur za usługę przechowywania dowodu rzeczowego na parkingu. Faktury nie zostały zapłacone, ponieważ prokurator odmówił przyznania wynagrodzenia. Sprawa trafiła do sądu. Sąd postanowieniem nakazał zapłatę faktur. Firma parkingowa przysłała wezwanie do zapłaty w celu uregulowania zaległych faktur, zapłaty odsetek oraz wystawiła notę księgową obciążającą nas kwotą 40 euro jako rekompensata za poniesione koszty dochodzenia należności. Jednak w wezwaniu błędnie naliczono odsetki. Czy należy zwrócić wezwanie do firmy parkingowej z informacją, że źle zostały naliczone odsetki, czy należy wyliczyć i zapłacić według naszego wyliczenia? Na usługę przechowywania dowodu rzeczowego nie była zawarta umowa, ale były przeprowadzone negocjacje co do kwoty za dobę przechowywania. Czy należy naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego, czy odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z art. 8 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Odpowiedź: Jednostka budżetowa powinna dokonać płatności na rzecz kontrahenta, z uwzględnieniem szczegółowych danych wynikających z orzeczenia sądowego, w tym w zakresie rodzaju odsetek. Taki sposób postępowania będzie miał uzasadnienie zarówno w sferze cywilnoprawnej odpowiedzialności za dług, jak i sferze publicznoprawnej odpowiedzialności za należyte gospodarowanie środkami publicznymi.

reklama reklama



Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł:

Faktura za przechowywanie dowodu rzeczowego na parkingu

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.