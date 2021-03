Kary za nieutworzenie PPK

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie. Do odpowiedzialności za niewypełnienie tego obowiązku może być pociągnięta zarówno jednostka (podmiot zatrudniający), jak i osoby działające w jej imieniu. Takimi osobami będą osoby kierujące daną jednostką. W przypadku niezawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie wynikającym z art. 137 ustawy o PPK (do 26 marca 2021 r.) jednostka (pracodawca) otrzyma pismo z PFR wyznaczające dodatkowy, 30-dniowy termin na jej zawarcie. Nie oznacza to jednak, że zawarcie umowy w tym dodatkowym terminie zwalnia z odpowiedzialności. Wiążący dla oceny prawidłowości działań pracodawcy w zakresie zawarcia tej umowy jest 26 marca 2021 r.