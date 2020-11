Zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej a wynagrodzenie pracownika

Samorządowa jednostka budżetowa skorzystała ze zwolnienia opłacania składek za pracowników za okres od marca do maja 2020 r. Czy skoro pomoc dotyczy części opłacanych składek z wynagrodzenia pracowników, to czy należy skorygować listy płac za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r. i zwrócić pracownikom nadpłacone składki ZUS (emerytalną, rentową, chorobową, zdrowotną)?

Odpowiedź: Nie. Zwolnienie ze składek ZUS zaadresowano do płatników (pracodawców/jednostek/firm) i to płatnicy są jego beneficjentami. Oznacza to, że zwolnienie nie ma żadnego wpływu na naliczenie wynagrodzenia pracowników. Z wynagrodzenia pracownika należało naliczyć i potrącić składki na ogólnych zasadach, czyli 9,76% na ubezpieczenia emerytalne, 1,5% na rentowe, 2,45% na chorobowe oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne 9%.





