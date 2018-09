Rewolucyjne zmiany w Pzp już 1 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 października 2018 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wprowadzone ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 1669).

Ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce została dokonana zmiana ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) polegająca na dodaniu pkt 13a w art. 4, mająca na celu wprowadzenie nowej przesłanki wyłączającej stosowanie ustawy Pzp do umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 81 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), czyli w zakresie powierzenia spółce celowej, w drodze umowy:

zarządzania prawami do wyników działalności naukowej lub do know-how związanego z tymi wynikami w zakresie komercjalizacji bezpośredniej zarządzania infrastrukturą badawczą.

Ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce została dokonana także zmiana ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej „ustawa o umowie koncesji”) w zakresie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e mająca na celu zmianę przesłanki wyłączenia stosowania tej ustawy do umów koncesji w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zmieniony przepis otrzymał brzmienie: „ e) w ramach programu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i co najmniej jednym państwem członkowskim Unii Europejskiej, opartego na badaniach i rozwoju, rozumianych jako każda działalność dotycząca badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności obejmujących tworzenie technologicznych egzemplarzy próbnych sprzętu pokazującego zastosowanie nowego zamysłu lub nowej technologii w odpowiednich lub reprezentatywnych warunkach, które są prowadzone wspólnie nad opracowaniem nowego produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, na późniejszych etapach całości lub części cyklu życia tego produktu” (art. 155 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Zmiana brzmienia ww. przepisu wynika z potrzeby dostosowania do pojęcia „badania naukowe” wprowadzonego ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do którego do tej pory na gruncie ustawy o umowie koncesji było odniesienie poprzez określenia: „podstawowe badania” i „badania stosowane”.