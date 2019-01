Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca nie może żądać od pracowników zwrotu różnicy powstałej w wyniku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Jest on zobowiązany do prawidłowego obliczenia podstawy świadczeń chorobowych i ich wysokości oraz ustalenia właściwego okresu zasiłkowego. Może jedynie zwrócić się do pracownika z prośbą o zwrot nadpłaty i tylko pisemna zgoda podwładnego na dokonanie potrącenia uprawnia zakład pracy do potrącenia nadpłaconego zasiłku.

Czy pracodawca może potrącić nadpłacony zasiłek

